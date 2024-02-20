سمير مرقص: المنهج التاريخي لأي أمة أمر يتعلق بأمنها القومي.. فيديو

قال الدكتور سمير مرقص المفكر السياسي، إنّ المنهج الذي يكتب به تاريخ أي أمنة هو أمر يتعلق بأمنها القومي، مشيرًا إلى أن الامن القومي يقصد به في هذه العبارة المعنى الواسع للكلمة، أي أن هناك حاجة إلى أن يكون كل المواطنين في مصر في نفس الموجة بالنسبة لاستقبالهم للتاريخ، حيث يمكنهم الاختلاف مع التاريخ، ولكن يجب أن يكون هناك ذاكرة وطنية واحدة.

وأضاف "مرقص"، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "إن لم يكن لدينا ذاكرة وطنية واحدة، فإننا سنكون أمام أكثر من مصر، أي أن كل تيار سيخلق تاريخه ويقصي تاريخ الآخرين، وما هكذا يمكننا ضمان تطور مريح للوطن".

وتابع الكاتب السياسي: "في فرنسا، ثمة منتقدون كثر للثورة الفرنسية، ولكن لا أحد يختلف هناك على قيمتها كمحطة أساسية في التاريخ الإنسانية، وإذا انطلقنا من هذه النقطة نكون قد وحدنا في الحد الأدنى للذاكرة الوطنية للأمة، وإن طبقنا هذا الأمر على ما حدث في 23 يوليو 1952، فإننا لن نجد هذا الأمر، حتى ثورة 19 هناك من يختلفون حولها وسعد زغلول باشا".