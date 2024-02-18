سمير مرقص: جائحة كورونا شجعت فكرة الخروج الشعبي بالعالم

قال الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، إن جائحة كورونا شجعت فكرة الخروج الشعبي، وأطلق عليها الحركات المواطنية القاعدية.

وأضاف مرقص خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، "ليس صدفة أن يكون هناك محاولة لمراجعة الأنظمة السياسية، فرنسا، ألمانيا، وإسبانيا، تشهد حركات مواطنية قاعدية من مختلف الألوان خرجت محتجة على أنظمة الحكم والمؤسسات التي تُدار بواسطتها الأمور والشئون العامة التي ولدت بعد الحرب العالمية الثانية".

وتابعت "واحدة من إيجابيات كورونا أن هناك حركة ما موجودة في العالم، في فرنسا اليمين متوافق مع بعض اتجاهات اليسار مع الطبقات الوسطى والريفيون يتجمعون لمواجهة الأحزاب التقليدية القديمة".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.