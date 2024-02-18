سمير مرقص: أزمة كورونا كشفت احتكار الشركات لإدارة شئون الكوكب

قال الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، إن جائحة كورونا كشفت أننا عشنا لمدة 50 سنة تحت منظومة اقتصادية تحكم العالم منحازة للقلة الأثرياء.

وأضاف “مرقص”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، "غالبية الكوكب ممن هم خارج شبكة الثراء هم الذين كانوا متضررين حتى في الدول الكبرى، وظهر إلى حد سطوة القلة الثروية والشركات الاحتكارية في العالم في إدارة شئون الكوكب حتى في توجيه الدول".

وتابع "هذا ظهر في تعامل شركات الأدوية والتنافس الخفي من أجل مصل كورونا، فهنا المال هو القيمة الأساسية، هذا نتج عنه نوعًا من أنواع المراجعات النقدية للنظام الاقتصادي العالمي وهذه من إيجابيات كورونا".

واستكمل: "هناك أيضًا تيار نقدي واضح ظهر داخل الرأسمالية العالمية".

