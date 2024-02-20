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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. لحظة سقوط فنانة عالمية شهيرة على خشبة المسرح.. فيديو

. لحظة سقوط فنانة
. لحظة سقوط فنانة شهيرة على خشبة المسرح

وثق مقطع فيديو مؤثر لحظات سقوط فنانة أجنبية شهيرة تبلغ من العمر 65 عامًا على خشبة المسرح أمام الجماهير في حفلتها الموسيقية. 

أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” الببريطانية، سقوط مادونا أثناء عرض لها إثر تعرضها لحادثة موسفة على المسرح.  

وكان الفائزة بجائزة جرامي تجلس على كرسي كجزء من تصميم الرقصات لأغنية Open Your Heart.

سقوط فنانة 

وتتطلب حركات الرقص من الراقص سحب الكرسي للخلف باتجاه المسرح الرئيسي، ولكن يبدو أن الكعب العالي الذي كانوا يرتدونه تسبب في انزلاقهم وهبط الراقص ومادونا على الأرض لتصبح أرجلهم مرفوعة في الهواء.

وإثر السقوط، انقلبت مادونا على بطنها وضحكت قليلاً، مما جعلها محبوبة لدى الجمهور.

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وتقدم أحد أفراد الطاقم وساعدها على الجلوس على كرسي آخر حيث حاولت صانعة الضربات مواصلة الأداء. 

وجاءت راقصة أخرى تسحب كرسيًا معها إلى المغنية حيث عانقت مادونا  قليلاً قبل المضي قدمًا.

 

 

 

 

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