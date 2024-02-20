شاهد.. فيديو مروع يوثق لحظات سرقة غريبة في أحد شوارع لندن

وثق مقطع فيديو صادم لحظات واقعة سرقة غريبة بالقرب من شارع أكسفورد في لندن.

أظهر مقطع الفيديو الذي نشر ته صحيفة “الديلي ميل" البريطانية، كيف كانت السارقة تقترب من الضحية بينما تسير في أحد شوارع التسوق.

وفي مقطع الفيديو حاولت السارقة، فك حقيبة السيدة مما تسبب في استدراتها مصدومة حيث تخطو إلى جانب الرصيف للسماح لها بالمرور.

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وقال شاهد قام بتصوير الحادث: “حاولت أخذ محفظة من حقيقة الضحية، لكن الضحية شعرت بذلك”.

ونصح شاهد العيان الضحية بإبلاغ الشرطة بذلك، منبهًا: "شارع أكسفورد يعج بالنشالين".

ويأتي ذلك مع ارتفاع معدل النشل في لندن، حيث سجلت وستمنستر أكبر عدد من الحوادث المسجلة في العام الماضي.