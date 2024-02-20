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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكسيوس: بايدن يرسل مبعوثه للشرق الأوسط في مهمة إلى مصر وإسرائيل

بايدن
بايدن

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، بأن من المرجح أن يزور مبعوث بايدن للشرق الأوسط بريت ماكغورك مصر واسرائيل؛ للمشاركة في المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والتهدئة على الاراضي المحتلة

ونقل الموقع عن مسؤولين قولهم: "من المتوقع أن يسافر بريت ماكغورك، كبير مستشاري بايدن، إلى مصر واسرائيل هذا الأسبوع لإجراء محادثات تهدف إلى إحراز تقدم في المفاوضات لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وكذلك لمناقشة الحرب في غزة".

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، التقى ماكغورك سرا في الدوحة مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لمناقشة الجهود المبذولة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وقدم كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، خطة مثيرة للجدل تربط بين إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب والتطبيع بين إسرائيل والسعودية، ووفقا لماكغورك، ستكون الخطة بمثابة حافز لإعادة إعمار غزة والذي ستشارك فيه المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى.

وأعرب مسؤولون في الإدارة الأمريكية عن مخاوفهم من أن هذه الخطة سوف تسبب عدم استقرار في المنطقة، وذكر ماكغورك أن بايدن سيكون له الفضل بهذا في تحقيق اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسعودية "ردا على آلام غزة" وفقا للتقرير.

مسؤول أمريكي آخر تطرق للخطة وقال "أنا لست متأكدا من أن هذا واقعي حاليا"، لكنه أشار إلى وجود رغبة سعودية قوية للمشاركة في اتفاق.

وتشير الخطة المقترحة إلى أن القادة الفلسطينيين سيوافقون على تشكيل حكومة جديدة في كل من غزة والضفة الغربية، وسيوافقون على تلطيف لهجة الانتقادات الموجهة لإسرائيل، بينما سيكون لإسرائيل نفوذ محدود في قطاع غزة. 

مبعوث بايدن للشرق الأوسط مصر واسرائيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الأراضي المحتلة

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