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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بطريقة شيطانية.. شابان هنديان يكسبان المال من إيصالات الصراف الآلي| كيف ذلك؟

إيصالات الصراف الالي
إيصالات الصراف الالي

تعتبر الهند واحدة من البلدان المعروفة بمواهبها الابتكارية، حيث يستخدم السكان  مهاراتهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات اليومية، رغم القيود المالية. 

تُعرف هذه الظاهرة غالبًا باسم "جوجاد"، حيث يبدع الهنود في إعادة استخدام المواد النفايات وتطوير أساليب جديدة وغير تقليدية لإنجاز المهام اليومية في الحياة المنزلية.

أثار مقطع فيديو مؤخرًا اهتمامًا واسع النطاق، حيث كشف عن نهج فريد من نوعه اتبعه صبيان للاستمتاع بفنجان من الشاي على الرغم من عدم توفر الأموال في حساباتهما المصرفية. 

في اللقطات التي انتشرت على نطاق واسع، يظهر الصبيان وهما يستخدمان استراتيجية ذكية لكسب النقود باستخدام إيصالات الصراف الآلي من أجل شراء الشاي.

على الرغم من محاولاتهما الفاشلة لسحب النقود من الصراف الآلي بسبب انعدام الأموال في حساباتهما، إلا أنهما لم يفقدا الأمل، بل جمعا الكثير من إيصالات الصراف الآلي الورقية وجمعاها في رُزم صغيرة، ثم قاما ببيعها في متجر للخردة مقابل مبلغ من المال. 

وبالفعل، حصد الفيديو إعجاب الكثيرين على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار إعجابهم واهتمامهم بالموهبة الاستثنائية لهؤلاء الصبيان.

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