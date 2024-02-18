عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل يحمل أخطر أفعى في العالم فوق رأسه.. شاهد

أفعى
أفعى

الحياة البرية تعج بالزواحف المثيرة والغامضة، وتاريخيًا، كانت الثعابين تثير الرعب والذعر في قلوب الكثيرين، ورغم ذلك، فإن الإنترنت يعج بمقاطع الفيديو التي تظهر أشخاصًا يقومون بتحدي المخاوف ويتفاعلون مع هذه الكائنات الغريبة. 

يتم تداول هذه المقاطع على نطاق واسع، مما يثير الدهشة والإثارة لدى المشاهدين، ومن بين هذه المقاطع، يبرز مقطع فيديو على الإنترنت يجذب انتباه الآلاف حول العالم.

لا شك أن العديد من الناس سيشعرون بالذعر والرعب عند مواجهة كوبرا الملك، ولكن في هذا المقطع، يظهر شخص يواجه هذه الزاحفة الضخمة بيديه العاريتين. 

تقريبًا، تعادل حجم الكوبرا الملك الوحشي حجم الرجل نفسه، مما يجعل الأمر أكثر تحديًا وخطورة. 

في عالم حيث تُعتبر كوبرا الملك من بين أخطر الزواحف، بفضل سمها القاتل وطبيعتها العدوانية، يقوم هذا الرجل بحملها فوق رأسه بدون أي معدات أمان.

قام مستخدم بمشاركة هذا المقطع المثير على Instagram تحت اسم Akash Jadhav، ولم يمض وقت طويل حتى حصدت اللقطات انتشاراً واسعًا، حيث نالت أكثر من 29000 إعجاب، وما زالت الأعداد في تزايد مستمر. 

سرعان ما تفاعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مع المنشور، حيث عبر بعضهم عن إعجابهم بشجاعة الرجل في المقطع، بينما عبر آخرون عن توترهم وخوفهم من المشهد الجريء.

هكذا، يظل هذا المقطع شاهدًا على جرأة وتحدي الإنسان للخوف والمخاوف في عالم الطبيعة.

https://www.instagram.com/reel/C2SGX30tXum/?igsh=MWlpaXcwemJoZWIxcw==

أفعى زواحف فيديو انترنت كوبرا الملك مشاركة Instagram تفاعل شجاعة تحدي خوف طبيعة انسان تشويق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الجديد.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 18 فبراير 2024

الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم الأحد

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

سري للغاية.. الكشف عن وثائق لأول مرة عن حرب أكتوبر|تفاصيل كاملة

موضوعات متعلقة

في بث مباشر.. ناقد رياضي باكستاني يضرب زوجته والمذيع يوبخه

زفاف تحت القصف.. زواج محمود وشيماء في مخيم للنازحين بقطاع غزة

رجل أعمال يحول طائرة بوينج 737 إلى فيلا فاخرة.. كيف ذلك؟

زفاف هندي يتحول إلى كارثة.. مشادة بين العروسين على المسرح|ماذا حدث؟

إليك أصعب وظيفة في العالم.. ماذا يفعل موظفوها؟

37 عامًا في السجن.. تعويض 14 مليون دولار لـ أمريكي برئ|ما قصته؟

فيديو صادم.. هندي يقطع رأس زوجته ويسير بها إلى الشرطة| جريمة شرف

وجبات مجانية وغرف نوم.. لن تصدق ماذا تقدم شركة مايكروسوفت للموظفين؟

ترشيحاتنا

الجيش الأوكراني يعلن تدمير 12 طائرة مسيرة وصاروخ كروز أطلقتها روسيا

بدءاً من الغد.. العدل الدولية تنظر في جلسات تاريخية شرعية احتلال فلسطين

واشنطن تلوح بالفيتو.. مجلس الأمن يُصوّت على قرار جزائري حول غزة الثلاثاء المقبل

مباحثات لرئيس مجلس النواب الأردني مع رئيس المجلس الوطني الاماراتي

لسنا منافسين.. بكين تطالب كندا بالتوقف عن تضخيم نظرية التهديد الصيني

3 إجراءات عاجلة بجميع مدارس الجمهورية لتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل بدائل القهوة بنفس التأثير والفوائد

مكشوف البطن.. فستان كارمن بصيبص يثير الجدل بالسوشيال ميديا

اكتشاف طريقة تحمي من أضرار الصوت العالى على أذاننا

حلاق يحرق شعر زبائنه بالنار.. ما السبب؟

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. حسن الرداد يفقد أمه ويتزوج من ناهد السباعى بمحارب

بسبب السيلفي ..مقطع فيديو مروع لشاب يلقى مصرعه

امرأة تثير ضجة عبر التيك توك بعلاج للاستجماتيزم وقصر النظر

حقيقة العثور على نسخة نادرة من القرآن في قاع البحر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ