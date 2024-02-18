في بث مباشر.. ناقد رياضي باكستاني يضرب زوجته والمذيع يوبخه

في مشهد غير متوقع، انتشر مقطع فيديو مباشر على موقع يوتيوب يظهر الناقدالرياضي الباكستاني في الكريكيت «محسن علي» وهو يحاول ضرب زوجته أثناء محاولتها التدخل في نقاش حول الكريكيت.

الفيديو، الذي كان برفقة المذيع رضوان حيدر، أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رغم أن الوضع بدا مضحكًا في البداية، إلا أنه أثار مخاوف بشأن العنف المنزلي.

وعندما واجهه المذيع بالاتهامات، تصدى علي بشكل مفاجئ بالدفاع عن نفسه، مؤكدًا احترامه لزوجته وكل امرأة في عائلته، مستشهدًا بمدة زواجه التي تبلغ 31 عامًا.

سرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن بالإضافة إلى الضحك، بدأ المستخدمون في التعبير عن استيائهم من هذا السلوك غير المقبول.

اشعلت الواقعة نقاشًا واسعًا حول مسألة العنف المنزلي والاحترام في العلاقات الزوجية.