أسرع سائق.. حول سيارة لعبة إلى حقيقية.. كيف ذلك؟

توجه الألماني مارسيل بول بفضوله نحو قدرات السيارة اللعبة نحو تحقيق إنجاز فريد من نوعه، حيث نجح في تحطيم رقم قياسي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأسرع سائق لسيارة لعبة.

في حلبة هوكنهايمرينج بألمانيا، أظهر مارسيل مهاراته بقيادة سيارته اللعبة الكهربائية المعدلة، حيث وصل إلى سرعة مذهلة بلغت 148.454 كيلومتر في الساعة.

كان لدى بول حلم شخصي بتحطيم السرعة الأيقونية لـ 88 ميلا في الساعة من فيلم "العودة إلى المستقبل"، وهو ما دفعه لمضاعفة جهوده لتحقيق هذا الهدف، وقام بتعديل سيارته اللعبة لتصبح حقيقية.

يمكن رؤية في مقطع الفيديو الذي يوثق لحظة تحطيم الرقم القياسي، مارسيل وهو يتمدد على السيارة بكل ثقة وإقدام.

بفضل عمله الجاد وإصراره، نجح مارسيل، الطالب في جامعة فولدا للعلوم التطبيقية في ألمانيا، في تحقيق حلمه في أغسطس 2023. قبل أن يتمكن من تحقيق هذا الإنجاز، قام بعمل بحث وبناء دقيق استغرق عشرة أشهر كاملة، أسفر عن إنجاز فريد ومبهر.

أثار الفيديو الذي شاركته موسوعة غينيس للأرقام القياسية على إنستغرام اهتمامًا واسع النطاق، حيث حصد أكثر من 5 آلاف مشاهدة، وأثار إعجاب وتقدير العديد من المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، مما يؤكد على الجهود المبذولة والتصميم المبتكر لمارسيل بول في تحقيق هذا الإنجاز الرائع.

https://www.instagram.com/reel/C3doGe-P0PU/?igsh=MWRseWlwdzBtbDMzcw==