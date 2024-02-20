الجزائر وكازاخستان تؤكدان رغبتهما المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية

أكدت الجزائر وكازاخستان رغبتهما المشتركة في المضي قدما نحو تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون، خاصة من خلال تحديث وإثراء الإطار القانوني المنظم لها.

جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية-الكازاخستانية، بالجزائر العاصمة، برئاسة كل من نائب وزير الخارجية لجمهورية كازخستان عليباك باكاييف، والأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية -في بيان- أنه تم خلال هذه الدورة استعراض واقع التعاون الثنائي في جميع المجالات.

كما اتفق الطرفان -في نفس السياق- على أهمية الإسراع في تأسيس لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، من شأنها تأطير العلاقات الثنائية في هذه المجالات وكذلك إعطاء دفع جديد لها حتى تعكس حقيقية إمكانيات البلدين.

وأضاف البيان أن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك كانت على قائمة المناقشات بين الطرفين، لاسيما الوضع في منطقة الساحل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أفرزت تبادل وجهات النظر تطابقا في العديد من مواقف البلدين.

