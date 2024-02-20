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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يفحص بلاغ الفنانة ميرهان حسين بتعرضها للسرقة في المقطم

الفنانة ميرهان حسين
الفنانة ميرهان حسين

تقدمت الفنانة ميرهان حسين ببلاغ لقسم شرطة المقطم بتعرضها لواقعة سرقة عندما فوجئت باختفاء محتويات حقيبتها عقب تركها داخل شقتها تحت التشطيب في المقطم، وبداخلها مشغولات ذهبية وأموال.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغاً من الفنانة ميرهان حسين يفيد بتعرضها للسرقة عقب قيامها بترك حقيبتها داخل شقتها تحت التشطيب بدائرة القسم، وبداخلها مشغولات ذهبية وأموال.

واتهمت الفنانة العمال بارتكاب الواقعة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ وتم ضبط العمال الذين يعملون في أعمال التشطيبات بشقة الفنانة، وجار مناقشتهم.

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