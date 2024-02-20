معدات هجومية وأموال.. السويد تعلن عن أكبر حزمة من المساعدات لـ أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع السويدية، اليوم الثلاثاء، إن دولة الشمال الأوروبي ستتبرع بمساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة حوالي 7.1 مليار كرونة سويدية (682 مليون دولار)، بما في ذلك نقل المعدات والأموال لشراء الأسلحة.

وتعد الجولة الخامسة عشرة من المساعدات السويدية لأوكرانيا أكبر حزمة من هذا القبيل في بلد الشمال الأوروبي حتى الآن، حيث ترفع مساعداتها الإجمالية منذ بدء الحرب الروسية الشاملة في عام 2022 إلى حوالي 30 مليار كرونة.

وأكد وزير الدفاع بال جونسون في مؤتمر صحفي: "سنستمر في دعم أوكرانيا طالما استغرق الأمر".

وأشارت السويد إلى أن الحزمة تشمل حوالي ملياري كرونة من ذخيرة المدفعية بالإضافة إلى المدفعية المضادة للطائرات والبنادق عديمة الارتداد.

كما تشمل أيضا سفن الهجوم البحري والسفن الأخرى، والأسلحة تحت الماء مثل الألغام وروبوتات بدون بحار تحت سطح البحر.

وكجزء من الحزمة، تخصص السويد أيضا نقدا لشراء المواد من خلال صناديق أوكرانيا الدولية، ومليار كرونة لشراء حوالي 10 مركبات قتالية مدرعة جديدة ستكون جاهزة للتسليم إلى أوكرانيا في عام 2026.