هل الجن يسرق الإنسان؟.. علماء الأزهر: هذه قدرتهم وهكذا نتحصن منهم

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن النبي أخبرنا بتغطية الآنية في المنزل وعدم كشف الطعام وغلق الأبواب، فيقول النبي (فإن الشيطان لا يفتح بابا ولا يرفع غطاء).

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وأضاف أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، يكشف فيه عن حقيقة ضياع الأشياء من البيت بسبب الجن، أننا أصبحنا نهول من الأمور، ونكبر من الصغير ونصغر من الكبير، منوها بأنه لا حقيقة في تدخل الجن لسرقة الأموال من المنزل أو ضياعها.

أشار إلى أن المسلم عليه أن يكون واثقا في الله تعالى، وأن قدرة الجن لا تعدو أن يرانا من حيث لا نرونه فقط، لقول الله تعالى (إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ).

وتابع: ضياع الأشياء من البيوت، قد يكون بسبب نسيان مكانها من صاحب البيت أو غيرها من الأسباب التي يتعرض إليها خلال اليوم، وعليه أن يعتصم بالله تعالى ولا يعلق مشاكلها على الآخرين.