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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تراجع أسعار الذهب.. هبوط جديد في الأصفر.. وهذا سعر عيار 21

صدى البلد

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية، حيث تراجعت أسعار الذهب، في مصر، بشكل ملحوظ بعدما قفزت الأسعار خلال الأيام الماضية، ووصل سعر الجرام عيار 21 إلى 3700 جنيه، ليعاود التراجع مجددا في محلات الصاغة اليوم، الأحد.

سعر الذهب اليوم من الأكثر اهتماما وبحثا لدى شريحة كبيرة من المصريين الذين يفضلون اقتناء الأصفر، خاصة سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة بالمصنعية وبدون مصنعية، وهو العيار الأكثر شهرة.

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وتراجع سعر الذهب اليوم مجددا، إذ هبطت الأسعار مقارنة بمستوياتها أمس، بعد أن شهد الأصفر قفزة جديدة على منصات التسعير المختلفة، وتراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة نحو 400 جنيه كاملة.

“سعر جرام الذهب كم؟” سؤال يبحث عن إجابته الكثير عبر محرك جوجل، خاصة سعر الجرام من عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في السوق المصرية.

يظل عيار 21 هو الأكثر انتشارا لشراء المشغولات الذهبية، والذي تراجع إلى نحو 3570 جنيها للبيع بعد 3635 جنيها للشراء أمس.

ويلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لا سيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.

ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

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