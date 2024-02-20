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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 1546 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

صدى البلد

سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1546 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.

 

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

 

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

 

ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.
 

في السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية برفع 37 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 532 مخالفة لقائدى الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

الادارة العامة للمرور الكثافات المرورية الملصق الالكترونى المنافذ الجمركية تركيب الملصق الالكتروني

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