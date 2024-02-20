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رئيس التحرير
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تعليم

خبير يوضح أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعات والمجتمع الصناعي وفوائدها المتبادلة

أهمية تعزيز الشراكة
أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعات والمجتمع الصناعي

أكد الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الخبير التربوي، أهمية توفير التدريب والتطوير في المجالات التكنولوجية كجزء مهم من رؤية التعليم العالي ووزارة التعليم العالي في مصر، مشددا على التزام الوزارة بتطوير القدرات التكنولوجية للباحثين والطلاب، بهدف تجهيزهم بالمهارات والمعرفة الضرورية للتفوق في سوق العمل الحديث ومواكبة التطورات التكنولوجية السريعة.

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توجيه البرامج التعليمية

وأوضح أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الجامعات والمعاهد التكنولوجية يمكنها الاستفادة من خبرة الشركات والصناعات لتوجيه برامجها التعليمية، حيث يمكن لهذه الشركات أن تقدم رؤى حول احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة، ما يساعد الجامعات في تحديث مناهجها لضمان تأهيل الطلاب لمواكبة التطورات في الصناعة.

بناء الجسور بين النظرة الأكاديمية والعملية

وقال الخبير التربوي إن هذه الشراكة تقوم ببناء جسور بين النظرة الأكاديمية والعملية، حيث يحصل الطلاب على فهم أفضل لاحتياجات الصناعة، ويتاح لهم تطبيق المفاهيم النظرية في سياق عملي.

وأشار أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى أهمية دعم الشراكة مع المجتمع الصناعي، حيث يمكن للجامعات والمعاهد التكنولوجية الاستفادة من خبرة الشركات والصناعات في توجيه برامجها وتقديم فرص التدريب والتعلم العملي للطلاب، وذلك من خلال:

تطوير مهارات الباحثين والطلاب:

يعد توفير التدريب والتطوير أساسيًا لتطوير مهارات الباحثين والطلاب في مجالات التكنولوجيا، ويشمل ذلك توفير دورات تدريبية متقدمة وفرص للتعلم العملي.

ضمان التحديث الدائم:

أكد أهمية التدريب والتطوير استعداد الوزارة لضمان تحديث دورات التدريب بشكل دوري، لضمان تواكبها لأحدث التطورات التكنولوجية.

تعزيز القدرة التنافسية:

من خلال تمكين الباحثين والطلاب من اكتساب المهارات التكنولوجية المتقدمة، مما يعزز هذا التدريب قدرتهم على التفوق في سوق العمل المتنافس.

دعم الرؤية الوطنية للتنمية:

يساهم هذا التوجه في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية للتنمية عبر تطوير قاعدة مهنية تكنولوجية قوية.

الفوائد المرتقبة:
توليد كوادر مؤهلة:

يتيح التركيز على التدريب والتطوير إعداد كوادر مؤهلة تستجيب لاحتياجات سوق العمل في مجالات التكنولوجيا.

تعزيز البحث العلمي:

يساهم التحسين المستمر لمهارات الباحثين في تعزيز الأبحاث العلمية والتطوير التكنولوجي.

جاذبية الجامعات:

يجعل التركيز على التكنولوجيا الجامعات أكثر جاذبية للطلاب والباحثين المهتمين بالابتكار والتطوير التكنولوجي.

وقال الدكتور حسن الخولي، إن هذه الجهود تؤكد التزام الوزارة بتطوير القوى العاملة ورفع مستوى التحصيل التكنولوجي في مصر، ما يسهم في تعزيز التنافسية ودعم التنمية المستدامة.

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