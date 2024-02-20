اليوم.. آداب عين شمس تنظم المعرض الخيري السنوي للملابس والمستلزمات

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس المعرض الخيرى السنوي للملابس والمستلزمات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير الساعة 10 صباحا بحرم الكلية.

جامعة عين شمس

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة حنان كامل متولى عميدة كلية الآداب، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب

وقالت الدكتورة حنان كامل، عميدة الكلية، إن إقامة المعرض تأتي في إطار الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه الكلية للطلبة والعاملين من خلال توفير الملابس والمستلزمات بأسعار رمزية على أن يتم توريد العائد لصالح جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالكلية فى إطار الدور الاجتماعى للكلية فى خدمة مجتمع الطلاب والعمال والموظفين بما يحفز على التكافل فيما بينهم.

وشارك منتخب “الارجوميتر” لجامعة عين شمس في بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ51 يوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري بالجامعه الأمريكية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وبإشراف إداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم وإشراف تنفيذي طارق أحمد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب ومحمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي و فاطمة خليفة رئيس قسم الأنشطة كريم أحمد مشرف منتخب الارجوميتر.

وحقق الطالب حسن أيمن كمال المركز الأول جامعات وحصل علي الميدالية الذهبية جامعات في سباق فردي خفيف الوزن 1000متر كما حقق الطالب مصطفي كامل المركز الخامس جامعات في سباق فردي 500متر وايضا الطالبة/ رنا نصر المركز الرابع جامعات في سباق فردي طالبات 1000 متر.

وحقق الطالب يوسف محمود المركز الثامن جامعات فردي طلبه 1000 متر ، حققت الطالبة رانا حازم المركز الثامن جامعات فردي طالبات 500 متر ، حققت الطلاب رنا نصر ، رانا حازم ، مصطفي كامل ، يوسف محمود المركز السادس سباق 2000 متر تتابع مختلط.

وحققت الطالبات رنا نصر ، رانا حازم ، يوسف محمود ، مصطفي كامل، يوسف محمود، حسن ايمن المركز الخامس جامعات في سباق 6000 متر تتابع مختلط.