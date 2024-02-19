خبيرة: بروتوكول التعاون بين التعليم العالي والتربية والتعليم استثمار في مستقبل العلوم والتكنولوجيا

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أهمية بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في مصر، الذي يستهدف اكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا، حيث يهدف البروتوكول إلى تحقيق أهداف صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ من خلال برامج متكاملة تدعم المواهب وتعزز ثقافة الابتكار في مصر.

أهداف البروتوكول

تعزيز القدرة التنافسية لمصر:

أوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن البروتوكول يسعى إلى رفع مستوى التنافسية لمصر من خلال دعم وتشجيع المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

تحقيق التنمية الاقتصادية:

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن البروتوكول يلعب دورًا هامًا في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تحفيز الابتكار وريادة الأعمال.

دعم العلوم والتكنولوجيا:

وأضافت الدكتورة سامية خضر، أن البروتوكول يهدف إلى وضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا، ما يسهم في تعزيز التطور العلمي.

خطوات البروتوكول

تنفيذ برامج داعمة:

ولفتت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن البروتوكول يشمل تنفيذ مجموعة من البرامج التي تدعم المبتكرين والنوابغ وتنشر ثقافة الابتكار.

تكامل مع منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار:

وقالت الخبير التربوية، إن البروتوكول يعزز التكامل مع مؤسسات منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار الأخرى، ما يعزز التنسيق والتعاون الفعّال.

توفير الدعم التقني والمالي:

ولفتت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أهمية تقديم الدعم التقني والمالي لرعاية وتوجيه وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ.

النتائج المتوقعة

تطوير مهارات المواهب:

وتتوقع أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن يساهم البروتوكول في تطوير مهارات الطلاب الموهوبين ورفع مستوى إبداعهم.

تحقيق تقدم علمي:

من خلال دعم البحث العلمي والابتكار، يتوقع تحقيق تقدم علمي يسهم في التنمية المستدامة.

تشجيع ريادة الأعمال:

وتتوقع الخبير التربوية، أن يشجع البروتوكول على تطوير مشاريع ريادة الأعمال وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق.

واختتمت الدكتورة سامية خضر، قائلة إن بهذا الشكل، يعكس بروتوكول التعاون التزام الدولة المصرية بدعم المواهب وتطوير القدرات، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.