خبير تعليم: رعاية المبتكرين والنوابغ خطوة مهمة نحو المستقبل

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أهمية بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بشأن اكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا، موضحًا أن هذا البروتوكول يعتبر خطوة حاسمة في تعزيز رعاية المواهب والقدرات الإبداعية للطلاب، وتوفير بيئة داعمة لتطوير مهاراتهم.

تأهيل الطلاب المبتكرين

وأضاف الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن البروتوكول يسعى إلى تأهيل الطلاب المبتكرين وتطوير قدراتهم البحثية والإبداعية، ويتم توجيه الجهود نحو تحسين المهارات وتوفير الفرص التعليمية والتدريبية المتقدمة.

تحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق

وأشار الخبير التربوي، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على دعم الباحثين والمبتكرين في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق، حيث يتم توجيه الدعم نحو تسويق هذه المنتجات بشكل فعال وتوسيع فرص التسويق العالمي.

تطوير البحث العلمي والابتكار

وصرح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن البروتوكول يمثل دعمًا فعالًا للبحث العلمي والابتكار، ويتم تشجيع الباحثين على مواصلة استكشاف أفق البحث وتحقيق التقدم العلمي.

تحقيق التنمية المستدامة

وقال الدكتور محمد عبد العزيز، إن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تحقيق التنمية المستدامة، حيث يتم تمكين الشباب الموهوب من المشاركة الفعالة في تطوير المجتمع وتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي.

المساهمة في إيجاد فرص تسويقية

ونوه الخبير التربوي، بأن هذا البروتوكول يعمل على المساهمة في إيجاد فرص تسويقية للمشاريع الابتكارية، مما يعزز دور الباحثين في تطوير منتجات متميزة يمكن تسويقها على مستوى واسع.

ولفت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هذا البروتوكول يظهر التزام الدولة المصرية بدعم المواهب والمبتكرين، وتوفير الفرص والدعم اللازمين لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى حلول ومنتجات تسهم في التقدم العلمي والاقتصادي.