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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. حقوق عين شمس تعقد محاضرة حول برامج الدراسات العليا بجامعة كوين ماري

كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة عين شمس

تعقد كلية الحقوق جامعة عين شمس محاضرة تعريفية حول برامج الدراسات العليا المتاحة بكلية القانون بجامعة كوين ماري ببريطانيا للعام الجامعي 2024 /2025 ، وكيفية إعداد ملف للتقدم أونلاين.

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كلية الحقوق جامعة عين شمس

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتورمحمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق وفي إطار إتفاقية التعاون بين الكلية وجامعة كوين مارى.

 

وذلك يوم الأثنين الموافق 19/2/2024، في تمام تمام الساعة 5:00 مساءً ، عبر تطبيق zoom  من خلال الرابط التالي:
Link:https://qmul-ac-uk.zoom.us/j/81182010660?pwd=cDhFSDJ2Qy94VEM5Z1JhREEwcjN5QT09 Passcode: 377992.

يدير اللقاء دكتور/أحمد خليفة – مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس والمتحدثون الدكتور/ يوانيس كوكوريس، أستاذ قانون المنافسة والاقتصاد -  مدير مركز دراسات القانون التجاري ، بجامعة كوين ماري، سامانثا هيفرنان، مديرة الشراكات الدولية.

جامعة عين شمس

وكان قد شارك منتخب الأرجوميتر لجامعة عين شمس في بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ51، يوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري، بالجامعه الأمريكية، تحت الإشراف الإداري من إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم، وإشراف تنفيذي طارق أحمد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد حسن، مدير إدارة النشاط الرياضي، وفاطمة خليفة، رئيس قسم الأنشطة، وكريم أحمد، مشرف منتخب الأرجوميتر.

وحقق الطالب حسن أيمن كمال المركز الأول جامعات، وحصل على الميدالية الذهبية جامعات في سباق فردي خفيف الوزن 1000 متر، كما حقق الطالب مصطفي كامل المركز الخامس جامعات في سباق فردي 500 متر، وأيضا الطالبة رنا نصر المركز الرابع جامعات في سباق فردي طالبات 1000 متر، وحقق الطالب يوسف محمود المركز الثامن جامعات فردي طلبة 1000 متر، وحققت الطالبة رانا حازم المركز الثامن جامعات فردي طالبات 500 متر، وحقق الطلبة رنا نصر ورانا حازم  ومصطفى كامل ويوسف محمود المركز السادس سباق 2000 متر تتابع مختلط،
وحقق الطلبة رنا نصر ورانا حازم ويوسف محمود ومصطفى كامل ويوسف محمود وحسن أيمن المركز الخامس جامعات في سباق 6000 متر تتابع مختلط.

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