جامعة عين شمس تعلن مواعيد الامتحانات التكميلية والمعادلة لعام 2024

أعلنت جامعة عين شمس، عن موعد الامتحانات التكميلية ومعادلة اللغة الفرنسية للعام الجامعى 2023/2024، بكليات الجامعة ادوار مارس - يوليو - اكتوبر، وذلك تحت رعاية الدكتورمحمد ضياء رئيس جامعة عين شمس.

جامعة عين شمس

وقالت جامعة عين شمس، إن الامتحانات التكميلية بكليات الجامعة أدوار مارس - يوليو - اكتوبر تبدأ يوم الأثنين الموافق 4 مارس المقبل، وتستمر لمدة أسبوع فقط لعدد من المواد منها اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية واللغة العربية.

على جانب أخر شارك منتخب الأرجوميتر لجامعة عين شمس في بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ51، بالجامعه الأمريكية، تحت الإشراف الإداري من إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم، وإشراف تنفيذي طارق أحمد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد حسن، مدير إدارة النشاط الرياضي، وفاطمة خليفة، رئيس قسم الأنشطة، وكريم أحمد، مشرف منتخب الأرجوميتر.

وحقق الطالب حسن أيمن كمال المركز الأول جامعات، وحصل على الميدالية الذهبية جامعات في سباق فردي خفيف الوزن 1000 متر، كما حقق الطالب مصطفي كامل المركز الخامس جامعات في سباق فردي 500 متر، وأيضا الطالبة رنا نصر المركز الرابع جامعات في سباق فردي طالبات 1000 متر، وحقق الطالب يوسف محمود المركز الثامن جامعات فردي طلبة 1000 متر، وحققت الطالبة رانا حازم المركز الثامن جامعات فردي طالبات 500 متر، وحقق الطلبة رنا نصر ورانا حازم ومصطفى كامل ويوسف محمود المركز السادس سباق 2000 متر تتابع مختلط،

وحقق الطلبة رنا نصر ورانا حازم ويوسف محمود ومصطفى كامل ويوسف محمود وحسن أيمن المركز الخامس جامعات في سباق 6000 متر تتابع مختلط.

كما شارك منتخب الرماية لجامعة عين شمس في بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي ال51 المقامة في رحاب جامعة قناة السويس بنادي الشاطئ التابع لهيئه قناة السويس بالإسماعيلية بمشاركة 80 طالب وطالبة يمثلون 16 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية.

وتأتي مشاركة منتخب الرماية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وإشراف اداري من إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم وإشراف تنفيذي طارق احمد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب ومحمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي وفاطمة خليفه رئيس قسم الأنشطة، وعلاء باز مشرف منتخب الرماية.

وحقق المنتخب المركز الخامس علي مستوي الجامعات المصرية ومثل منتخب جامعة عين شمس الطالبات منة الله احمد مصطفى مسدس ضغط هواء، وشمس حسام الدين محمد مسدس ضغط هواء، ومنة طلعت عبد المغني بندقيه ضغط هواء، وملك محمود محمد مسدس ضغط هواء فرح احمد عبد الرحيم مسدس ضغط هواء، وهايدي أحمد حسن مسدس ضغط هواء.