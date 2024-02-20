الكرملين يعلق على اتهامات زوجة نافالني لـ بوتين بقتل زوجها بغاز سام

علق الكرملين، اليوم الثلاثاء، على ما قالته زوجة المعارض الروسي الراحل، أليكسي نافالني، بشأن تسمم بغاز أعصاب "نوفيتشوك"؛ مؤكدا أنها مزاعم "لا أساس لها من الصحة".

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولكن تأكيدها على أن زوجها الراحل أليكسي نافالني تسمم بغاز أعصاب "نوفيتشوك" لا أساس له من الصحة.

وردا على سؤال حول ادعاء نافالني بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قتل زوجها، قال بيسكوف إنه لم يشاهد بيان الفيديو الخاص بيوليا نافالنايا.

وأضاف بيسكوف أن الاتهامات العامة بأن بوتين مسؤول عن وفاة أليكسي نافالني "لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة على الإطلاق".

وقالت زوجة المعارض الروسي أليكسي نافالني إنه تعرض للتسمم بمادة نوفيتشوك، وهو عامل أعصاب قاتل، وأن السلطات الروسية تخفي جثته.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، قيل إن والدته ومحاميه منعوا من دخول المشرحة، واتهمت يوليا نافالنايا السلطات الروسية بإخفاء جثته بينما تنتظر "اختفاء آثار مادة نوفيتشوك أخرى من بوتين".

واضافت: "زوجي لا يمكن أن ينكسر. وهذا هو بالضبط سبب قتله بوتين. إنه أمر مخز وجبان، ولا أجرؤ على النظر في عينيه أو مجرد قول اسمه".