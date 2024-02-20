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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سارة نخلة تكشف تفاصيل خطوبتها وموعد زفافها وحقيقة اعتزالها التمثيل بندوة صدى البلد

سارة نخلة
سارة نخلة

حلت الممثلة والمذيعة سارة نخلة ضيفة على موقع صدى البلد، للحديث عن مشوارها الفني والإعلامي، بعدما شاركت في عدد من المسلسلات الشهيرة منها حكايتي والقاهرة كابول. 

 

سارة نخلة

 

وكشفت سارة نخلة لـ “صدى البلد” كواليس عرض الزواج الذي كشفت عنها بصور غامضة عبر تطبيق انستجرام، وسر إخفاء هوية خطيبها وزوجها المستقبلي، والموعد المقرر لإتمام الزفاف. 

 

سارة نخلة 

 

سارة نخلة في ندوة صدى البلد

 

وعلقت سارة نخلة خلال الندوة على بعض الأحداث الفنية الحالية، أبرزها أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وعودة حلا شيحة للتمثيل، وسر انتقادها للفنانة روبي مؤخرا، وتحدثت عن حقيقة اعتزالها التمثيل، وسر ابتعادها عن الأعمال الفنية. 

 

سارة نخلة في ندوة صدى البلد

 

علقت الفنانة ومقدمة البرامج سارة نخلة، على عودة الفنانة حلا شيحة إلى الفن بعد إعلان اعتزالها منذ فترة، وشنها هجومًا حادًا على الفنان تامر حسني بسبب بعض المشاهد التي جمعتهما في فيلمه “مش أنا”، وارتدائها الحجاب.

 

وقالت سارة نخلة خلال  في برنامجها:| الناس مش عايزين حلا شيحة  ترجع عشان فقدت مصداقيتها، السيناريست هيخاف يجي يديكي سيناريو تقوليله تاني يوم لا خلاص أنا اتحجبت".

 

وأضافت سارة نخلة: أنا كان عندي مشاكل نفسية ولجأت لدكتور لعلاج نفسي وده مش عيب واحنا في المجتمعات العربية عشان مش متقبلين ده بنقول عليه لايف كوتش ولكن ده علم، بنصح حلا شيحة أنها تروح لدكتور نفسي، حلا محتاجة تقعد مع نفسها سنة أو سنتين تلاتة على الاقل وتفكر هي عايزة ايه.

 

 

سارة نخلة أزمة شيرين عبد الوهاب الفنان تامر حسني الفنانة حلا شيحة القاهرة كابول تطبيق انستجرام

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