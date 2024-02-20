عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولون أمريكيون وإسرائيليون: العملية العسكرية في رفح لن تبدأ قبل منتصف أبريل المقبل

صدى البلد

قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن العملية العسكرية في رفح لن تبدأ قبل منتصف أبريل المقبل وذلك وفقا لما نشرته “أكسيوس”.

 

وفي وقت سابق، قال عمار عمار المتحدث الإقليمي باسم منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة إنَّه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، مضيفًا أنَّ المساعدات الإنسانية تجد صعوبات في الوصول إلى الشمال، وأن 20 ألف طفل معرضون للأمراض والأوبئة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

وأضاف متحدث اليونيسف: «نعمل على توفير المياه النظيفة والأدوية والتطعيمات للأطفال في قطاع غزة، ويجب السماح للمنظمات الدولية بإدخال المساعدات اللازمة للقطاع، ورفع القيود عليها».

 

وتابع: «يجب السماح للمنظمات الإغاثية بالوصول إلى أماكن الجرحى في قطاع غزة حتى يمكن علاجهم، و325 ألف طفل دون سن الخامسة معرضون لسوء التغذية الحاد في قطاع غزة».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

هاني شكري عن شطب مرتضى منصور من الزمالك: أفضل قرار وكله باللوائح

ترشيحاتنا

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يقطع المياه عن سكان قرية سوسيا في الخليل

طرد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من فنزويلا لهذا السبب

إيران: تسليح الحوثيين محلى الصنع ووقف الحرب على غزة يحل الأزمة

جيش الاحتلال يعلن إصابة 46 عسكريا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

سندوتشات فاسدة .. تفاصيل تعرض حسام حسن لوعكة صحية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطف طفل في أسيوط| نصائح لتوعية الصغار وحمايتهم

نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بالشورت.. معلومات لا تعرفها عن مرض حسام حسن.. أضرار مكعبات الدجاج

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

فستان ملفت.. مي عمر تتألق بإطلالة جذابة من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

فيديو

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ