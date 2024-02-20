أعمال بليغ حمدى بأوبرا دمنهور

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لمؤلفات الموسيقار بليغ حمدى يؤديها كل من محمد الخولي وولاء طلبة وعازف الكمان هيثم الكاتب وذلك في الثامنة مساء الخميس 22 فبراير علي مسرح اوبرا دمنهور.

ومن أبرز الأعمال مالي ، زي العسل ، ليالينا ، انا بعشقك ، الف ليلة وليلة ، بوابة الحلواني ، سواح ، دار يادار ، طاير ياهوا ، زي الهوى وموسيقى التوبة وموعود .

جدير بالذكر ان الموسيقار بليغ حمدى ولد فى 7 اكتوبر 1931 و أتقن عزف الة العود فى سن التاسعة.

التحق بمعهد فؤاد الاول للموسيقى (معهد الموسيقى العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 اغانى بالاذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين.

وسطع نجمه عام 1957 عندما قدم أول الحانه لعبد الحليم حافظ ( تخونوه)، بعدها تعاون مع اشهر المطربين المصريين والعرب وتوفى فى سبتمبر عام 1993 .