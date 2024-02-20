غارة إسرائيلية على منطقة الجامع في بلدة كفر كلا جنوب لبنان

قالت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية على منطقة الجامع في بلدة كفر كلا، جنوب لبنان.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر حزب الله، بيانا كشف فيه أنه قصف محيط ثكنة راميم التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي يصاوخ بركان.

أوضح حزب الله في بيانه أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 20-02-2024 ‌‏انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ بركان"، بحسب ما أورده موقع النشرة اللبناني.

أفادت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يحاول استدراج حزب الله إلى الحرب لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة.

أشارت المصادر لموقع النشرة اللبناني إلى أن سعى نتنياهو لتوسيع رقعة الصراع واستدراج حزب الله في الحرب يأتي في ظل خشيته من المستجدّات الدولية لفرض وقف الحرب في ​غزة​، وبالتّالي جنوب ​لبنان​.