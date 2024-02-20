باكستان .. مصرع 4 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة والثلوج

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 14 آخرون جراء الأمطار التي هطلت بغزارة على المناطق الشمالية في باكستان.

أوضحت هيئة إدارة الكوارث الوطنية الباكستانية في بيان لها اليوم أن القتلى والجرحى سقطوا بسبب انهيار عدد من المنازل السكنية في إقليم خيبر بختونخواه، جراء الأمطار وتساقط الثلوج بكثافة.

ذكرت وسائل إعلام محلية أن النشاط العام تأثر بشكل حاد في المناطق الشمالية من باكستان بسبب تساقط الثلوج بكثافة، حيث انقطعت العديد من البلدات والقرى عن شبكة الطرق.

وفي وقت سابق من اليوم، ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر اليوم السبت الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

أوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 102 كيلومتراً في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.