مهرجان الأسر الطلابية بعين شمس يستكمل فعالياته بمسابقات القرآن الكريم وكرة السلة واليد

تحت رعاية د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، تستمر فعاليات مهرجان الأسر الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لليوم الثالث على التوالي.

شهد اليوم الثالث عددا من الفعاليات منها مسابقة القرآن الكريم بحصول كلية الزراعة علي المركز الاول، كلية التربية علي المركز الثاني، كلية الحاسبات والمعلومات علي المركز الثالث.

وفي مسابقة كرة اليد حصول كلية التجارة علي المركز الاول ، كلية الحاسبات علي المركز الثاني، المدن الجامعية علي المركز الثالث.

أما عن مسابقة كرة السلة فحصلت كلية التجارة علي المركز الاول، كلية الحقوق علي المركز الثاني، كلية الحاسبات والمعلومات علي المركز الثالث.

يأتي مهرجان الأسر الطلابية تحت الإشراف الاداري الذى يتولاه ابراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي طارق احمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و مهيتاب مجدي القائم بعمل مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، الطالبة مريم خالد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، الطالب احمد رمضان امين لجنه الأسر الطلابية العليا باتحاد طلاب جامعة عين شمس و بمشاركة لجنة النشاط الرياضي في المسابقات الرياضية ولجنة النشاط الثقافي في مسابقة إلقاء الشعر ودوري المعلومات ولجنة النشاط الاجتماعي في مسابقة الشطرنج.

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