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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

تغيير الخطة أم إلغاؤها| تعرف على مصير جدول تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان

خطة تخفيف أحمال الكهرباء
خطة تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.. يترقب المصريون مصير خطة تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان المبارك، ويتساءلون عن مدة انقطاع الكهرباء في شهر رمضان، وهل خطة تخفيف الأحمال سوف يتم وضعها قبل أم بعد موعد الإفطار.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان

ووفقًا لمصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن وزارة الكهرباء تعمل على تنظيم برنامج تخفيف الأحمال بكافة شركاتها، وتستعد الوزارة لتدشين حملات مكثفة لضبط عمليات سرقة الكهرباء، وخصوصًا التي تزداد خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار المصدر، أن الخطة الأقرب لتفيذ خطة تخفيف الأحمال في شهر رمضان المقبل، هو ساعة واحدة فقط، وتطبق من 11 صباحًا وحتى 5 مساءً، قبل موعد الإفطار في شهر رمضان.

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