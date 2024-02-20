من 11 لـ 5 مساء.. مفاجأة بشأن أنباء قطع الكهرباء في رمضان

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان:" من الساعة 11 وحتى 5.. عمرو أديب يتحدث عن أنباء قطع التيار الكهربائي في رمضان: اتكلموا مع الناس".

وجاء في التقرير أن الإعلامي عمرو أديب، قال إن الكهرباء بنسبة كبيرة سيتم قطعها في رمضان من بين الساعة 11 لـ الساعة 5 مساء، وأن الضغط على الكهرباء في رمضان يكون شديدا في فصل الصيف، ولكن رمضان هذا العام يأتي في فصل الشتاء.

وأوضحت القناة أن عمرو أديب، قال إن وزارة الكهرباء يجب أن تتحدث مع المواطنين عن موعد قطع الكهرباء، فهل من الممكن أن يكون القطع بعد الفجر.

وتابع عمرو أديب:" أنا مش عايز الكهرباء تقطع لا قبل الفطار ولا بعد الفطار، ولكن هناك أشياء تكون مطلوبة لقطع الكهرباء".

وأوضح :" يجب عمل حوار مجتمعي على صفحة وزارة الكهرباء، من أجل معرفة رأي المواطنين عن موعد قطع الكهرباء.