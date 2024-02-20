نزداد قوة.. وزير الدفاع الروسي: طول أمد الحرب على أوكرانيا في صالحنا

قال سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي انه كلما طال أمد القتال في أوكرانيا أصبح الجيش الروسي أقوى وأكثر تجهيزا.

وتابع وزير الدفاع الروسي: قواتنا مستمرة بالتقدم غربا بعد السيطرة على أفدييفكا وتحرير 72 كيلومترا مربعا.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، اليوم الثلاثاء، أن خسائر كييف منذ بداية الحرب الروسية بلغت نحو 30% من حجم الاقتصاد الكلي مع فقدان نحو 3.5 مليون وظيفة.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في مقابلة مع قناة 'إن إتش كيه' التلفزيونية اليابانية: 'لقد فقدنا 30% من الاقتصاد، ونحو 20% من الأراضي و3.5 مليون وظيفة'.

ووفقا لـ شميجال، فإنه منذ نهاية فبراير 2022، غادر حوالي 10 ملايين شخص أراضي أوكرانيا.