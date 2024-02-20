عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بدون الوقوف في الطوابير.. طريقة الحصول على تذاكر المترو

تذاكر المترو
تذاكر المترو

يبحث عدد كبير جدًا من المواطنين، عن كيفية شراء تذاكر المترو من ماكينات تذاكر الذكية  TVM في محطات مترو الأنفاق.

 

طريقة الحصول على تذاكر المترو

  • اختيار المحطة المتواجد بها الراكب
  • اختيار المحطة التي سيتوجه إليها الراكب
  • تحديد عدد التذاكر
  • دفع النقود عبر الماكينة واستلام التذاكر

"TVM" لصرف التذاكر بالخطين الأول والثاني للمترو

 

  • ماكينات TVM ستصرف التذاكر آليا بدون أي تدخل من العنصر البشري نهائيًا
  • يتم تجديد اشتراكات المترو أيضًا من خلال ماكينات TVM
  • تم تركيب هذه الماكينات بالمحطات في الخطين الأول والثاني، 50 ماكينة في محطات الخط الأول و36 ماكينة في الخط الثاني".
  • هذه الماكينات تتيح للركاب شراء تذكرة الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر مرة واحدة.
ماكينات "TVM" لصرف تذاكر المترو

تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات (10/5/ 20/ 50/ 100/ 200) جنيه وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف الجنيه.

صرف تذاكر المترو ماكينات TVM لصرف تذاكر المترو تذاكر المترو طريقة الحصول على تذاكر المترو الحصول على تذاكر المترو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

موضوعات متعلقة

بخصم 50% .. كيفية التصالح علي مخالفات المرور

كيفية الحصول على تمويل مصروفات الجامعات والمدارس

كيفية التقديم بوظائف الهيئة العامة للتخطيط العمراني

سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

شروط التقديم على وظائف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

كيفية الحصول علي فيزا للسفر لـ 27 دولة

خطوات استخراج فيش حج مميكن

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

نشر أخبار كاذبة.. نظر معارضة محمد رمضان على حبسه سنة غدا

فلسطين تشكل لجنة من أجل مقاضاة الاحتلال لقرصنته أموال الضرائب

بدون الوقوف في الطوابير.. طريقة الحصول على تذاكر المترو

سوء التغذية.. وفاة 27 طفلا سودانيا في معسكرات اللاجئين بتشاد

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

نزداد قوة.. وزير الدفاع الروسي: طول أمد الحرب على أوكرانيا في صالحنا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورمال .. شمس الكويتية تتألق بهذه الإطلالة

صور وضعت عمرو دياب في مأزق

بعد تعرضها للسرقة.. صور تكشف عن مجوهرات ميرهان حسين

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ