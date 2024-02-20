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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين القاهرة: تحرير 873 محضرا خلال عدة حملات مكبرة

مدير تموين القاهرة
مدير تموين القاهرة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة القاهرة برئاسة ناصر ثابت عبد السلام وكيل أول الوزارة، من تحرير 873 محضرا للمخالفين خلال الحملات المكبرة التي نفذتها المديرية بعدة مناطق متفرقة بقطاعاتها الأربع.

يأتي ذلك في إطار استمرار مديرية تموين القاهرة تكثيف الحملات اليومية علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية، لإحكام الرقابة علي الأسعار ومتابعة تنفيذ قرارات الدولة بشأن الالتزام  بالأسعار  لعدد من السلع الاستراتيجية والاساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، والتأكد من توافر السلع وعدم السماح باحتكار او تخزين أي سلعة من قبل التجار بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

شنت المديرية عدة حملات  كثفت خلالها المرور على مخازن الجملة والتفتيش، للتأكد من  مدى توافر السلع الغذائية والأرصدة الموجودة ومطابقتها بالأرصدة الدفترية وتواريخ صلاحيتها،
وتبين توافر السلع بها، وعلى محلات البقالة والسوبر ماركت.

أسفرت الحملات عن تحرير 873 محضرا للمخالفين ، منها  384 محضر مخالفات للأسواق شملت مخالفات للسلع غير المدون عليها بيانات وأسعار و تواريخ الصلاحية و تحريزها وسحب عينات للتأكد من صلاحيتها، كما شملت الحملات المكثفة  مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من التسعيرة ۆبيع بدون ترخيص و اوكازيون وهمي  وغش تجارى وعرض سلع مجهولة المصدر، وشملت ايضا مخالفات انتهاء صلاحية وعدم وجود شهادة صحية.

كما تنوعت مخالفات المخابز والتي بلغت 489 محضرا ما بين مخالفات نقص وزن ، وغير مطابق للمواصفات وشملت ايضا مخالفات لعدم وجود قائمة مواعيد،  وعدم وجود ميزان وكذا توقف عن العمل بدون إذن فضلا عن بيع خبز بأزيد من التسعيرة ، وعدم وجود ماكينة خبز.

وأكد ناصر ثابت مدير تموين القاهرة استمرار الحملات  لردع المخالفين والوصول إلى امن واستقرار الاسواق وحماية حق المواطن، موجها على اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم التهاون او التراخي في حق المواطن.

أكد أنه يتم المرور يوميا على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والتجارية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطن بشكل ميسر، مشددا على أنه لا تهاون أو تراخي في حق المواطن.

التموين القاهرة مديرية التموين والتجارة الداخلية الرقابة الحملات

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