رئيس جهاز حماية المستهلك يستقبل نظيره النيجيري لبحث سُبل التعاون

استقبل إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم " ادامو عبد الحي " المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك بنيجيريا وبولا أدينيكا "مدير ادارة التحقيقات " ، والوفد المرافق له .



وفي البداية رحب رئيس الجهاز بالوفد النيجيري مؤكدا عُمق العلاقات السياسية والإقتصادية وحجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدين تطلعهم للإستفادة من الخبرة المصرية في مجال حماية المستهلك .



وتناول اللقاء التعرف علي تجربة جهاز حماية المستهلك المصري ودوره في ضبط الأسواق وتلقي الشكاوي والبلاغات، وبحث سبل التعاون بين الجانبين ،وأضاف الجانب النيجيري إلي ضرورة الإستفادة من خبرة مصر في مجال حماية المستهلك فيما يتعلق بــ (مجال الرقابة علي الأسواق – التجارة الإلكترونية والمرصد الإعلاني – منظومة تلقي الشكاوي والخط الساخن )



كما تناول اللقاء أيضاً ، دور الجمعيات الأهلية لدي الجانب النيجيري ، حيث أنها تُشارك في حل الشكاوي والدراسات السوقية في مجال حماية المستهلك ، ويتم عمل لهم ورش عمل وبرامج توعوية للجمعيات ، كما أشار السجيني ، إلي أن مصر لديها شراكة كبيرة مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك ويتم الإستعانة بهم في محاور عدة لضبط الأسواق وتلقي الشكاوي وأيضاً التوعية .



وأشار السجيني خلال اللقاء أن الجانب المصري والنيجيري هم أعضاء في منظمات مشتركة، مما يُسهل سُبل التعاون في الملفات المشتركة المعنية بحماية المستهلك، وهما :

- المنظمة الدولية لإنفاذ حماية المستهلك " ICPEN " .

- منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " Unctad " .

- منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية " OECD ".

- المنظمة الدولية للمستهلك " CI ".

وقام السجيني ، بإصطحاب "ادامو عبد الحي " والوفد المرافق له لعمل جولة تفقدية بإدارات الجهاز المختلفة والتعرف علي طبيعة وكيفية عمل كل إدارة ، وأثناء الجولة أعرب ادامو عن بالغ سعادته بمنظومة حماية المستهلك في مصر وأنهم مُتطلعين للإستفادة من هذه التجربة ونقلها لنجيريا، مشيراً إلي أنه يوجد حجم تبادل تجاري مهم بين البلدين وأن الجهاز له خبرة كبيرة ومؤثرة في منطقة إفريقيا .



وعبر رئيس الجهاز المصري عن امتنانه وشكره للوفد النيجيري لهذه الزيارة مؤكدا علي إهتمامه وتطلعه لتبادل الخبرات بين الجانبين في القريب العاجل .