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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صحف الكويت اليوم .. مدبولي يؤكد أهمية جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسعار.. أزمة أونروا تفاقم معاناة غزة

صحف الكويت
صحف الكويت

مدبولي يؤكد أهمية جهاز حماية المستهلك في ضبط أسعار السلع بالأسواق
الحكومة الجديدة بالكويت تؤدي اليمين الدستورية
واشنطن تستنجد بالصين لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
بايدن يتوعد بالرد بعد مصرع 3 عسكريين شمال الأردن
داعش يتبنى هجومآ مسلحآ على كنيسة إيطالية بإسطنبول
زعيم كوريا الشمالية يشرف على إطلاق صواريخ كروز
أزمة أونروا تفاقم معاناة الغزاويين

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

ففي الشأن المصري، قالت صحيفة "الأنباء"، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى أمس، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وذلك في إطار استعراض جهود الجهاز وآليات ضبط أسعار السلع في الأسواق.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أهمية دور الجهاز خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل حرص الحكومة على ضبط الأسعار في الأسواق بكل السبل الممكنة، مشددا على أهمية المتابعة الدورية لدور الجهاز الرقابي.

أما محليًا، قالت صحيفة "القبس"، إن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، والوزراء، أدوا اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.

وبشأن تطورات الوضع في غزة، قالت صحيفة "الأنباء" في تقرير لها إن أزمة وكالة "الأونروا" تفاقم معاناة الغزاويين، حيث تواصلت ردود الفعل العربية والدولية الرافضة لتعليق الولايات المتحدة وحلفائها تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بعد مزاعم إسرائيل بتورط موظفين في الوكالة في هجوم حركة حماس على إسرائيل، وكان آخرهم فرنسا التي أعلنت تعليق صرف دفعة جديدة للنصف الأول من العام الحالي للوكالة.

عالميًا، ذكرت صحيفة "السياسة" أن مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض أعلنت أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من الصين استخدام نفوذها لدى إيران، لوقف هجمات ميليشيات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، قائلة إن “بكين أبلغتنا أنها تبحث الموضوع مع إيران، لكننا نرى ما يحصل في الوقائع، ويبدو أن الهجمات مستمرة”.

وقالت صحيفة "الأنباء"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن توعد بمحاسبة المسؤولين عن قتل ثلاثة عسكريين أمريكيين بقاعدة أمريكية في الأردن، في أول هجوم يسقط فيه جنود منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما نقلت الصحيفة أن تنظيم داعش الإرهابي تبنى الهجوم المسلح على كنيسة سانتا ماريا الإيطالية في منطقة "صاري ير" في إسطنبول خلال مراسم دينية أمس، وأدى إلى مقتل شخص الأقل.

أما صحيفة "الوطن"، فقالت إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على تجربة إطلاق صواريخ كروز التي تطلق من غواصات، واستعرض مشروع البلاد لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية.

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