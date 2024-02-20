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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي: الأعمال بالحديقة أوشكت على الانتهاء فتم الانتهاء بنسبة 95 % من الإنشاءات والمتبقي تشغيل الشبكات

أكبر متنفس أخضر.. محافظ الغربية يتابع مستجدات الأعمال في حديقة الأندلس

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال جولته التفقدية مساء اليوم لمتابعة أعمال التطوير بحديقة الاندلس، أن الحديقة أغلقت أبوابها أمام الزائرين لتنفيذ خطة تطويرها من خلال صندوق مصر السيادي ورفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الأثري والنباتات والأشجار النادرة، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفسا للمواطنين، حتى تكون حديقة الاندلس على غرار الحدائق العالمية وتقع الحديقة على مساحة 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة تقريبا.

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تمت إعادة تخطيط الحديقة واستغلال بعض المناطق المهملة في إنشاء قاعة مناسبات مفتوحة ومجموعة من المطاعم والكافيتريات وحديقة مرتفعة للشاي، كما تم انشاء منطقة ألعاب الأطفال لتعظيم إيرادات الحديقة ولتوفير كامل الخدمات، التي تضمن إتاحة الفرصة لروادها بقضاء يوم كامل فيها.

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أكد المحافظ خلال الجوله حرصه على متابعة المشروع  مشددًا على تذليل كافة المعوقات التي تعوق إنهاء الأعمال من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية ومتابعة حلها والتعامل الفوري معها، مشيرا إلى حرصه الشديد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي ستعود بالنفع على أهالي المحافظة، وأضاف محافظ الغربية انه تم الانتهاء من اعمال الانشاءات بالحديقة بنسبة تجاوزت ال95 % والمتبقي تشغيل أنظمة الحديقة من الشبكات.

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