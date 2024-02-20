عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة النواب تتفقد مستشفيي نصر النوبة ودراو المركزي

لجنه الصحة بمجلس
لجنه الصحة بمجلس النواب

تفقد وفد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد مستشفي نصر النوبة المركزي بصحبة النائب أيمن فؤاد نائب النوبة للوقوف علي مدي الخدمة الطبية المقدمة للأهالي لوحدتي الغسيل الكلوي وقسم الاستقبال وباقي الأقسام التي لم يتم الانتهاء منها.


جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوفد البرلماني لمحافظة أسوان لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها موخرا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.


وطالب الوفد بسرعة الانتهاء من المباني الأخرى الملحقة للمستشفي و سرعة بدء التنفيذ في أعمالها وافتتاحها لشمولها لكافة التخصصات مطالبين بتحديد جدول زمني للانتهاء من الأعمال.


كما تفقدت اللجنة البرلمانية من لجنة الصحة بمجلس النواب مستشفي دراو المركزي واستقبل النائب احمد صالح عضو مجلس نواب و الدكتور توفيق محمد مدير المستشفي الوفد البرلماني واصطحب الوفد في جولة تفقدية في المستشفي القديم والمبني الجديد المجهز بالكامل مطالبين بسرعة نقل ووضع خطة تشغيل لمستشفي دراو المركزي الجديد في الفترة القادمة.


ويضم الوفد البرلماني من لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب النائبة سهير عبد الحميد والنائب محمود العزب والنائب محمود ابو الخير و النائب مكرم رضوان والنائبة عبلة الالفي والنائبة راويه مختار والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائبة جمان عمارة والنائبة ريهام عبد النبي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

فين السواق بتاعنا!| ماذا فعل عمرو دياب ليثير غضب السوشيال ميديا؟.. تفاصيل بالفيديو

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

ترشيحاتنا

استخراج بطاقة تموين من بوابة مصر الرقمية

سفير القاهرة في بيروت: لبنان مقبل على تحديات كثيرة

قبل شهر رمضان.. محادثات للتوصل إلى هدنة إنسانية بين غزة وإسرائيل

زيادة المعاشات إلى 1500 جنيه وتبكير صرف دفعة مايو.. مفاجأة سارة للأطباء

نتنياهو: لا يمكن تغيير أهداف الحرب على غزة تحت أي ضغط

أمريكا تحدد شرطا واحدا لإسرائيل لبدء عملية رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة نخلة تكشف تفاصيل خطوبتها وموعد زفافها وحقيقة اعتزالها التمثيل بندوة صدى البلد

إلهام شاهين وريهام عبد الغفور في عزاء والدة المخرجة ساندرا نشأت|صور وفيديو

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب بالأوبرا

مسلسلات رمضان2024|طرح البوسترات الفردية لمسلسل "محارب"

فيديو

حالة نادرة.. وفاة فنانة بسبب مرض خطير يصيب النساء

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ