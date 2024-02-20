صحة النواب تتفقد مستشفيي نصر النوبة ودراو المركزي

تفقد وفد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد مستشفي نصر النوبة المركزي بصحبة النائب أيمن فؤاد نائب النوبة للوقوف علي مدي الخدمة الطبية المقدمة للأهالي لوحدتي الغسيل الكلوي وقسم الاستقبال وباقي الأقسام التي لم يتم الانتهاء منها.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوفد البرلماني لمحافظة أسوان لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها موخرا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.



وطالب الوفد بسرعة الانتهاء من المباني الأخرى الملحقة للمستشفي و سرعة بدء التنفيذ في أعمالها وافتتاحها لشمولها لكافة التخصصات مطالبين بتحديد جدول زمني للانتهاء من الأعمال.



كما تفقدت اللجنة البرلمانية من لجنة الصحة بمجلس النواب مستشفي دراو المركزي واستقبل النائب احمد صالح عضو مجلس نواب و الدكتور توفيق محمد مدير المستشفي الوفد البرلماني واصطحب الوفد في جولة تفقدية في المستشفي القديم والمبني الجديد المجهز بالكامل مطالبين بسرعة نقل ووضع خطة تشغيل لمستشفي دراو المركزي الجديد في الفترة القادمة.



ويضم الوفد البرلماني من لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب النائبة سهير عبد الحميد والنائب محمود العزب والنائب محمود ابو الخير و النائب مكرم رضوان والنائبة عبلة الالفي والنائبة راويه مختار والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائبة جمان عمارة والنائبة ريهام عبد النبي.