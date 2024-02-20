نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات محطات رفع الصرف الصحي بمركز أبو النمرس

تابع ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ميدانيا مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية منيل شيحة ومشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية زاوية أبو مسلم بمركز أبو النمرس.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة على المشروعات التي تتم علي أرض الواقع بصفة دورية ومتابعة الأعمال ميدانيا للوقوف علي نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

ووجه الشهابي بسرعة الإنتهاء من الأعمال المتبقية داخل المحطتين تمهيدا لدخولهم الخدمة الفعلية

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لرصف طريق ٦ أكتوبر بداية من مدرسة ترسا التجريبية حتي كوبري شبرامنت.

كما تم تفقد تركيب بلاط الانترلوك بـ٢١ شارعا بمتفرعات شارع مركز شرطة أبو النمرس.

ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

ورافق نائب المحافظ خلال جولته، حامد سلامة رئيس مركز أبو النمرس، والمهندسة مي صلاح الدين المشرف العام علي مشروعات جنوب الجيزة، والمهندسة عزه ابراهيم المشرف العام علي مشروعات شمال الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عادل شلبي مستشار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والمهندس محمد عمران، رئيس قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياة الجيزة، والمهندس محمد حسين، مدير عام الصرف الصحي بأبو النمرس والحوامدية والشركات المنفذة للأعمال.

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