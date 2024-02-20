نجوم الفن يشاركون في عزاء حماة أحمد سلامة| فيديو

حرص عدد كبير من نجوم على تقديم واجب العزاء في حماة الفنان أحمد سلامة، والذي يقام حاليًا في مسجد الرحمن الرحيم.

وكان أول الحضور الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنان إيهاب فهمي، ومنير مكرم و غيرهم كثير من الفنانين في مسجد الرحمن الرحيم .. صلاح سالم .. قاعة الروضة..

وكان الفنان أحمد سلامة، قد أعلن أمس الاثنين، خبر وفاة والدة زوجته منى جلال، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله والدة زوجتي منى جلال.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. العزاء الثلاثاء 20-2.. مسجد الرحمن الرحيم.. صلاح سالم.. قاعة الروضة.. لا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم.