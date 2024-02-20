قرار عاجل ضد المتهمين بالاستيلاء على ملايين من أموال عضويات أعضاء نادي الشمس

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة أمين الخزينة للإيرادات الداخلية بقطاع الحسابات بنادي الشمس الرياضي لاتهامه باختلاس 7 ملايين جنيه أموال العضويات

جاء بامر الإحالة أن المتهم الأول موظفاً عاماً ومن الأمناء أمين الخزينة للإيرادات الداخلية بقطاع الحسابات بنادي الشمس الرياضي احد الهيئات الرياضية والثاني موظف امن بذات الجهة حيث اشتركا عن طريق الاتفاق والمساعدة في اختلاس أموال وجدت في حيازة المتهم الأول بسبب اتفاق مسبق+

وقام المتهم الثاني باستغلال عمله على بوابة النادي في استغلال راغب الحصول على عضوية النادي وتوصيلهم له

فتمكن الأخير من اختلاس مبلغ 7 ملايين والمسلم إليه بصفته الوظيفية فاحتبسه لنفسه بنية التملك وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق

كما أن تلك الجناية ارتبطت بجريمة تزوير محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك وفي ذات الزمان والمكان وبصفة الأول السابقة، ارتكب تزويراً في محررات رسمية منسوب صدورها لقطاع الأحوال المدنية وهي قيود زاوج لهم ولذويهم باستمارات طلب فصل العضوية واضافة الزوج والابناء بأن اثبت خلافا للحقيقة كون سالفي الذكر أبناء تابعين لأشخاص لهم عضويات عاملة بالنادي وانهم طلبوا فصل عضوياتهم واثبت طلب إضافة ازواج وأبناء المذكورين ومهر الاستمارات بتوقيعات مزورة عزاها لراغبي الاشتراك سالفي الذكر واستعمل تلك المحررات فيما زورت من اجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها لجهة عمله محتجاً بما دون بها زوراً وبقصد اعمال اثرها في استخراج بطاقات عضويات سالفي الذكر وذويهم بغرض ستر اختلاسه رسوم الحصول على عضوية جديدة بالنادي على النحو المبين بالتحقيقات.

