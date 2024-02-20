زيادة المعاشات إلى 1500 جنيه وتبكير صرف دفعة مايو.. مفاجأة سارة للأطباء

أعلن الدكتور محمد علاء الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، أن مجلس الاتحاد قرر اليوم زيادة معاش المهن الطبية الذي يضم نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريين ليصل إلى 1500 جنيه بدلا من 1350 جنيها.

وأضاف أمين عام اتحاد المهن الطبية، أنه سيتم تطبيق الزيادة بداية من دفعة معاش يوليو 2024، مشيرا إلى أن مجلس الاتحاد قرر أيضا أن يتم صرف دفعة معاش شهر مايو مبكرا لتكون في بداية شهر أبريل تزامنا مع شهر رمضان وعيد الفطر.

وأكد علاء أن هذه الزيادة لا تواكب تضخم الأسعار الحالي ولكنها مساهمة من قبل الاتحاد لتخفيف حدة الأعباء المعيشية على أصحاب المعاشات من أعضاء الاتحاد، لافتا إلى أن هذه الزيادة ستكلف الاتحاد نصف مليار جنية سنويا.

وأشار أمين عام اتحاد المهن الطبية، أن مجلس الاتحاد يدرس مقترح مقدم إليه بصرف المعاش بصفة شهرية بدلا من دفعة كل 3 أشهر، وذلك بناء على رغم العديد من مستحقي المعاش.