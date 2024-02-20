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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملك الأردن يشيد بموقف الجزائر في مجلس الأمن الخاص بالقضية الفلسطينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أشاد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بجهود الجزائر للتوصل إلى وقف اطلاق النار  في غزة، وذلك خلال استقبال  اليوم لرئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي في عمان.

وأوضح بيان للغرفة التشريعية السفلى للبرلمان، أن العاهل الأردني استهل اللقاء بالتأكيد على “عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الأردن والجزائر وشعبيهما الشقيقين والحرص على توسيع التعاون في المجالات كافة، خاصة على المستوى البرلماني”.

وجدد الملك عبد الله الثاني دعم بلاده للجزائر في إنجاح جهودها الدولية كعضو غير دائم في مجلس الأمن، بما يخدم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ويحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وفي هذا السياق، أشاد بجهود الجزائر الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ودعم الأشقاء في القطاع من خلال تقديم المساعدات الإنسانية.

كما شدد المتحدث على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإغاثية واستدامتها.

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