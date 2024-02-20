الرهائن ورفح.. المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يزور مصر الأربعاء المقبل

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط بريت ماكجورك، سيسعى إلى دفع صفقة الرهائن إلى الأمام والضغط من أجل الحصول على ضمانات من إسرائيل بشأن الهجوم على رفح خلال رحلة هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن بريت ماكجورك، منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيعقد محادثات الأربعاء في مصر والخميس في إسرائيل، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تتوسط فيه مصر و قطر في اقتراح لإطلاق سراح الرهائن الذين تم احتجازهم خلال هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل مقابل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال كيربي للصحفيين إن ماكجورك سيجري محادثات “لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تنفيذ صفقة الرهائن هذه”.

ورفضت إسرائيل الدعوات المتكررة لوقف خطط الهجوم على رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، والتي يعيش فيها نحو 1.4 مليون فلسطيني، العديد منهم في خيام مؤقتة.

و تزعم إسرائيل إن رفح هي آخر معقل عسكري لحماس ومن المرجح أن يكون هناك قادة للحركة وبعض الرهائن.

وقال كيربي إن ماكجورك سيكرر مخاوف الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن عملية في رفح دون حماية للمدنيين.