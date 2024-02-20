رئيس بعثة جامعة الدول العربية: إسرائيل المتحكم الوحيد في الإطار الزمني للحرب

قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن إسرائيل لا تأبه سوى بالمحتجزين لدى حماس، ولا مراعاة للظروف الإنسانية للفلسطينيين، مؤكداً أن إسرائيل هي الوحيدة التي تتحكم في الإطار الزمني للحرب مثلما تحكمت في مدة الهدنة.

وأضاف ماجد عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الأزمة الإنسانية في غزة لا يستطيع تحملها أي شخص، لافتاً إلى أن بريطانيا امتنعت عن التصويت بشأن مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة.



وأشار رئيس بعثة جامعة الدول العربية، إلى أن هناك حرص بالتفاوض مع كل الأطراف من أجل وقف إطلاق النار في غزة، مضيفاً أنه من غير المنطقي أن نستسلم لتصريحات مطاطة من أجل إنقاذ الوضع في غزة دون ضمانات كافية.