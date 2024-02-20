عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في بيان حاد للبرلمان العربي: الفيتو الأمريكي يهدّد الأمن والاستقرار الدوليين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعرب البرلمان العربي عن أسفه الشديد لنقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن نيابة عن الدول العربية، محذرًا من خطورة إبقاء الوضع على ما هو عليه الاتجاه به نحو التصعيد دون تحريك ساكن من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الانصياع لآلة الحرب الإسرائيلية.

وقال البرلمان العربي، في بيان له، إن ما يحدث داخل أروقة مجلس الأمن يؤكد أننا أمام منظومة غير قادرة على ضبط الأمن والاستقرار الدوليين، داعيًا إلى ضرورة إصلاح هذه المنظومة حتى تستطيع القيام بالدور المنوط به وهو نشر السلم والأمن دون ازدواجية.

وشدّد البرلمان العربي، على أن استمرار المجازر الوحشية في قطاع غزة هو وصمة عار في جبين الإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لوقف نزيف الدم الفلسطيني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

قرار عاجل ضد المتهمين بالاستيلاء على ملايين من أموال عضويات أعضاء نادي الشمس

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

فين السواق بتاعنا!| ماذا فعل عمرو دياب ليثير غضب السوشيال ميديا؟.. تفاصيل بالفيديو

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

موضوعات متعلقة

ملك الأردن يشيد بموقف الجزائر في مجلس الأمن الخاص بالقضية الفلسطينية

بيان ناري لوريث العرش البريطاني الأمير ويليام بشأن غزة

قطر تكشف مصير أدوية أسرى إسرائيل داخل غزة

بيان ناري من حماس ردا على الفيتو الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة

بعد خطة أوروبية لمواجهة الحوثيين.. البحرية الفرنسية تدمر مسيرتين في البحر الأحمر

على خطى البرازيل.. رئيس فنزويلا: إسرائيل نازية هذا العصر

بعد 3 أشهر من إعادة تنصيبه.. رئيس وزراء إسبانيا يزور المغرب غدا

موريتانيا: لن نكون وطنا بديلا للمهاجرين غير النظاميين ونتفاوض مع أوروبا لوضع الحلول

ترشيحاتنا

التموين تعلن السعر العادل للسكر في الأسواق

التعادل يحسم الشوط الأول من قمة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

قناة إسرائيلية تكشف عن محادثات لعقد اجتماع باريس مرة أخرى بشأن غزة

تحذيرات من الشبورة|«الأرصاد» تصدم مُحبي الشتاء: انعدام فرص سقوط الأمطار وعودة الحرارة

السنوار ليس معزولا.. قيادي بحماس: التواصل دائم وكل موقف للحركة بالتنسيق معه

كولر حسم الأمر|ما هو تشكيل الأهلي أمام ميدياما الغاني؟.. وهذا اللاعب مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2024| طرح بوسترات فردية جديدة لمسلسل "عتبات البهجة"

سارة نخلة تكشف تفاصيل خطوبتها وموعد زفافها وحقيقة اعتزالها التمثيل بندوة صدى البلد

إلهام شاهين وريهام عبد الغفور في عزاء والدة المخرجة ساندرا نشأت|صور وفيديو

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب بالأوبرا

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. زينة بالحجاب وتجمعها قصة حب مع السقا.. وبرومو "العتاولة"

حالة نادرة.. وفاة فنانة بسبب مرض خطير يصيب النساء

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ