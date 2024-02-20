في بيان حاد للبرلمان العربي: الفيتو الأمريكي يهدّد الأمن والاستقرار الدوليين

أعرب البرلمان العربي عن أسفه الشديد لنقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن نيابة عن الدول العربية، محذرًا من خطورة إبقاء الوضع على ما هو عليه الاتجاه به نحو التصعيد دون تحريك ساكن من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الانصياع لآلة الحرب الإسرائيلية.

وقال البرلمان العربي، في بيان له، إن ما يحدث داخل أروقة مجلس الأمن يؤكد أننا أمام منظومة غير قادرة على ضبط الأمن والاستقرار الدوليين، داعيًا إلى ضرورة إصلاح هذه المنظومة حتى تستطيع القيام بالدور المنوط به وهو نشر السلم والأمن دون ازدواجية.

وشدّد البرلمان العربي، على أن استمرار المجازر الوحشية في قطاع غزة هو وصمة عار في جبين الإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لوقف نزيف الدم الفلسطيني.