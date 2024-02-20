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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التوعية بالأمن السيبرانية.. 70% من المؤسسات تعرضوا لهجمات الفدية |فيديو

التوعية السيبرانية
التوعية السيبرانية

أكد المهندس خالد فوزي، المدير الإقليمي لإحدى الشركات في مصر وليبيا والسودان، أن دور شركته في مصر هو للتوعية بالأمن السيبرانية والتوعية بأحداث التحديات في هذا الإطار، لافتاً إلى أن كل يوم به جديد من الطرفين الهجوم والدفاع والتقنيات تتحدث بشكل سريع.

 سمعة المؤسسات تحتاج لسنوات لكي تعود على ما كانت عليها



وشدد "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن الذكاء الاصطناعي يؤدي للتسارع في التحول الرقمي يتم الاعتماد عليه أيضا في حلول الأمن السيبراني، موضحًا أن هناك ملايين من هجمات برامج الفدية وإحصائية 2023 تؤكد أن هناك 70% من المؤسسات تعرضوا لهجمات الفدية، منوهًا بأنه ليس كل ما يتعرض للهجوم السيبراني من الشركات تتحدث وتعترف بهذا الهجوم.

وأشار إلى أن سمعة المؤسسات التي تتعرض للاختراق هو التأثير الأكبر عليها أكثر من الأموال التي تم دفعها، حيث إن سمعة المؤسسات تحتاج لسنوات لكي تعود على ما كانت عليها، مشددًا على أنه يوميًا تحدث ملايين من هجمات الفدية حول العالم.

مصر شركة فورتينت السودان ليبيا الأمن السيبرانية التحول الرقمي

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