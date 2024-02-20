السفارة الفرنسية في بيروت: اللجنة الخماسية تؤكد على تسهيل انتخاب رئيس لبنان

أكدت السفارة الفرنسية في بيروت، اليوم الثلاثاء أن "سفراء اللجنة الخماسية اجتمعوا اليوم لإعادة التأكيد على عزمهم على تسهيل ودعم إنتخاب رئيس للجمهورية".

وأشارت السفارة الفرنسية في بيان، إلى أنهم "استعرضوا التطورات الأخيرة والإتصالات التي جرت في لبنان والمنطقة، كما تمت مناقشة الخطوات التالية الواجب إتّخاذها"، بحسب ما أورده موقع النشرة اللبناني.

وفي سياق متصل، أكد السفير المصري في لبنان السفير علاء موسى، اليوم الثلاثاء، أن "لبنان قادم على تحديات كثيرة".

وأشار السفير علاء موسى إلى أن وجود عنوان للبنان ممثلا برئيس في غاية الاهمية للانخراط في كل ما هو قادم من تحديات ناتجة من الحرب على غزة، بحسب تصريحاته لقناة الجديد اللبنانية.

يأتي ذلك في ظل الأزمات المتلاحقة التي تحاصر لبنان، حيث يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية وشعور رئاسي، إلى جانب خطر الدخول في حرب بسبب المناوشات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ أكتوبر الماضي.