حركة فتح: جرائم الإحتلال بحق الفلسطينيين على مرأى ومسمع العالم

قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح في هولندا، إن دول جنوب أفريقيا من أكثر الدول تعرضًا للعنصرية والفصل العنصري، وقد تحدثت بشكل واضح عن مايحدث في فلسطين وأشرت إلى أن مايحدث بغزة أفظع بكثير من الفصل العنصري بجنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن المجموعة الأفريقية الموجودة تعد إضافة للجامعة العربية وبعض المؤسسات الدولية التي تحدثت عن ما يدور في فلسطين من حرب إبادة حقيقية.

وأضاف تيم، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن دول جنوب أفريقيا منذ شهر تقريبًا قامت بجلسة في محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أن الهدف من الجلسة هو اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار والحديث حول مجازر الحرب التي يتم ارتكابها.

واستكمل: « المجازر بتفر بها شرطين: النية والفعل، النية قد تبينت خلال وزارات الكيان المحتل، والفعل ما قام به جيش الإحتلال من قصف وإنهاء كل أشكال الحياة في غزة والضفة الغربية، ويجب وقف الحرب بشكل كلي، فكل الجرائم التي يرتكبها جيش الإحتلال على مرأى ومسمع العالم تنهك الأرض والشعب الفلسطيني».