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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. شوبير يستعرض قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني

صدى البلد

استعرض الإعلامي أحمد شوبير قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني بـ دوري أبطال أفريقيا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب “شوبير”: وسام أبو علي في الهجوم وغياب كهربا".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي ميدياما الغاني، في المباراة المقرّر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.


وواصل النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق تدريباته صباح اليوم، استعدادًا للقاء فريق ميدياما الغاني، وشارك الثلاثي بيرسي تاو ووسام أبو علي بجانب كوكا في التدريبات الجماعية للفريق، قبل السفر إلى غانا.

تدريب الأهلي
وأدى الأهلى مرانه الأخير قبل السفر صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش، ويتضمن بعض الأمور الفنية بجانب مراجعة التكليفات للعناصر المرشحة لخوض المباراة، لاقتناص الثلاث نقاط، حيث سبق المران محاضرة فنية للاعبين شرح خلالها مارسيل كولر، المدير الفنى طريقة لعب ميدياما، والتعرف على نقاط القوة والضعف عند المنافس لضمان التحضير الجيد للمباراة.

- الأهلي مواجهة ميدياما شوبير الأهلي وميدياما

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